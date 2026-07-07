برای نظارت و کنترل بر بازار، اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان برخوار اقدام به برگزاری ۳۰۰ گشت مشترک با همکاری اداره های شهرستان برخوار کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محمد محسن پور افزود: در این بازرسی‌های برای ۱۰ متخلف صنفی فرم تخلف به ارزش ۲۵ میلیارد ریال تنظیم و پرونده برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی گفت: این گشت‌های مشترک، با پنج اکیپ و به صورت روزانه با همکاری تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، قرارگاه بسیج، شبکه بهداشت و اداره دامپزشکی برخوار برگزار می‌شود.