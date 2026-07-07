رئیس پلیس راه خوزستان گفت: زائران در مسیر بازگشت از مراسم تشییع قائد شهید امت با احتیاط و توجه به مقررات راهنمایی و رانندگی تردد کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سعید حسنوند با اشاره به شروع بازگشت زائران در مراسم تشییع تاریخی امام مجاهد شهید به استان ادامه داد: زائران عزیز در مسیر بازگشت با استراحت کافی و توجه به جلو رانندگی کنند و به مقررات راهنمایی و رانندگی توجه داشته باشند.

وی با بیان اینکه پلیس راه با همکاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان برنامه ریزی‌های لازم برای بازگشت زائران خوزستانی در مراسم وداع و بدرقه تاریخی قائد شهید امت انجام داده‌اند، بیان کرد: تمامی نیرو‌های پلیس راه در نقاط حادثه خیز استان حضور دارند.

رئیس پلیس راه خوزستان خاطر نشان کرد: توصیه می‌شود رانندگان قبل از حرکت به ایمنی وسیله نقلیه خود توجه کنند و حتما پس از دو ساعت رانندگی حدود ۱۵ دقیقه استراحت کوتاهی داشته باشند.