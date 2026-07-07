پخش زنده
امروز: -
مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی گفت: اداره کل انتقال خون خراسان رضوی با کاهش ذخایر گروه خونی AB مثبت و O منفی مواجه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سعید اصغریان افزود: برای تامین خون مورد نیاز بیماران در بیمارستانهای زیرپوشش انتقال خون خراسان رضوی، نیازمند دریافت فوری این گروههای خونی در ۱۴ پایگاههای استان هستیم.
وی ادامه داد: با حضور میلیونی زائران و مجاوران پایگاههای انتقال خون در وضعیت قابل قبول قرار گرفته است که در صورت تامین نشدن خون مورد نیاز به ویژه گروههای خونی یاد شده، در وضعیت هشدار قرار خواهیم گرفت.
مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال بیش از ۶۰ هزار نفر به پایگاههای انتقال خون خراسان رضوی مراجعه کردند که حدود ۵۲ هزار نفر توانستند خون اهدا کنند.