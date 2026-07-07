هم‌زمان با ایام بدرقه آقای شهید مجموعه‌ای از کتاب‌های دارای نشان رشد با موضوع «سیره، اندیشه و رهنمود‌های تربیتی ایشان» برای گروه‌های سنی مختلف، از دوره پیش‌دبستانی تا متوسطه، معرفی شد. این آثار با هدف آشنایی دانش‌آموزان، معلمان و والدین با منظومه فکری رهبر شهید در عرصه‌های مختلف، تدوین شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هم‌زمان با ایام بدرقه آقای شهید ایران، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفس‌الزکیه)، مجموعه‌ای از کتاب‌های داران نشان رشد با محوریت سیره، بیانات و اندیشه‌های ایشان، برای بهره‌گیری دانش‌آموزان و فرهنگیان آماده شده است.

آشنایی کودکان و نوجوانان با سیره و شخصیت رهبر شهید انقلاب

در بخش آثار مناسب دوره ابتدایی، کتاب «رهبر مهربان ما» نوشته سیدمحمد مهاجرانی از انتشارات بهار دل‌ها، با زبانی لطیف و در قالب مجموعه‌ای از اشعار، ویژگی‌های اخلاقی و انسانی رهبر شهید انقلاب را برای کودکان روایت می‌کند. این کتاب با تمرکز بر مفاهیمی همچون مهربانی، زندگی ساده و دلسوزی برای مردم، دریچه‌ای نو به شناخت شخصیت ایشان از نگاه کودکان می‌گشاید.

همچنین برای دانش‌آموزان دوره متوسطه، کتاب «روایت آقا، خاطرات حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای از زندگی پدر» منتشر شده از انتشارات انقلاب اسلامی، اثری مستند و دقیق است که به بررسی نقش تأثیرگذار پدر بزرگوار ایشان، آیت‌الله سید جواد خامنه‌ای، در شکل‌گیری منش و سلوک رهبر شهید انقلاب می‌پردازد. این کتاب با بهره‌گیری از اسناد دست‌اول و گاه‌شمار زندگی، تصویری روشن از ریشه‌های تربیتی ایشان ارائه می‌دهد.

تبیین افق‌های تربیتی و تحول بنیادین در آموزش و پرورش

در ادامه کتاب «دانش‌آموز انقلابی: رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون دانش‌آموزان» از انتشارات جمال با هدف بررسی رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب پیرامون دانش‌آموزان و مناسب دوره اول و دوم متوسطه تدوین شده است. این اثر با تمرکز بر سیاست‌های کلان نظام در عرصه تربیت، به معلمان، والدین و دانش‌آموزان کمک می‌کند تا افق‌های تربیتی جمهوری اسلامی را از منظر بیانات ایشان درک کنند.

همچنین کتاب «نسل نو‌خاسته: نگاهی جامع بر منظومه فکری، معرفتی مقام معظم رهبری درحوزه کودک و نوجوان» نوشته مجید صحاف از دفتر نشر معارف، نگاهی جامع به منظومه فکری و چهارچوب‌های اندیشه‌ای ایشان در حوزه کودک و نوجوان دارد. این کتاب با بررسی نظام تعلیم و تربیت و تکالیف کودکان، برای مربیان و مدیران به‌عنوان یک منبع راهنما در حوزه علوم تربیتی شناخته می‌شود.

راهبرد‌های تحول آموزشی در اندیشه رهبر شهید انقلاب

کتاب «خشت نو؛ تحول بنیادین آموزش و پرورش در اندیشه‌ی حضرت آیت الله‌العظمی خامنه‌ای» اثر محمد شهریاری منتشر شده از انتشارات انقلاب اسلامی، مجموعه‌ای جامع از بیانات، پیام‌ها و ابلاغیه‌های ایشان از دهه ۶۰ تا سال ۱۴۰۱ را گردآوری کرده است. این کتاب با ارائه ۸۰ توصیه کاربردی، نقشه راه تحول بنیادین در آموزش و پرورش را از دیدگاه رهبر شهید انقلاب ترسیم می‌کند و مخاطبان را با ضرورت و چگونگی رسیدن به تعالی آموزشی آشنا می‌سازد.

در نهایت، کتاب «تربیت کودک در اندیشه حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای» اثر محمد شهریاری منتشر شده از انتشارات انقلاب اسلامی، نیز به عنوان یک اثر پژوهشی و کاربردی، الگویی جامع برای والدین و برنامه‌ریزان آموزشی ارائه می‌دهد. این اثر با تمرکز بر اصول تربیت در دوران کودکی و ضوابط تولید محصولات آموزشی، سعی دارد مباحث نو و منتشرنشده در حوزه تربیت اسلامی را در دسترس مربیان و طراحان آموزشی قرار دهد.

این معرفی کتاب با هدف بهره‌گیری از ظرفیت ادبیات تربیتی، تلاش دارد تا ضمن تقویت شناخت دانش‌آموزان و فرهنگیان از رهبری شهید انقلاب، مسیر دستیابی به تربیت صحیح و همسو با ارزش‌های انقلاب اسلامی را با تاکید بر کتاب‌های دارای نشان رشد هموار سازد.