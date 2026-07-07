پخش زنده
امروز: -
طلاب، روحانیون و دانشجویان شیراز در شاهچراغ (ع) با آرمانهای قائد شهید امت تجدید عهد کردند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ همزمان با مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب در قم، اجتماع بزرگ طلاب، روحانیون و دانشجویان با حضور اقشار مختلف مردم در حرم مطهر حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع) در شیراز برگزار شد.
شرکتکنندگان در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید امت، بر تداوم راه، آرمانها و اندیشههای وی تأکید کردند و با قرائت قرآن، مرثیهسرایی و سر دادن شعارهای حماسی، ارادت و وفاداری خود را به مسیر عزت، استقلال و مقاومت به نمایش گذاشتند.
حاضران در این اجتماع، رهبر شهید را نماد بصیرت، استقامت و خدمت به امت اسلامی دانستند و تأکید کردند که راه و مکتب او با حضور آگاهانه نسل جوان، طلاب و دانشگاهیان ادامه خواهد یافت.