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رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبری انرژی از اختصاص حمایتهای مالی و اعتبار ویژه مالیاتی به صنایعی خبر داد که در راستای کاهش مصرف انرژی فعالیت میکنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، سقاباصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبری انرژی، در دیدار با حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، تصریح کرد: اولویت و دغدغه اصلی ما در سازمان، رفع چالشهای موجود در حوزه مصرف انرژی است.
رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبری انرژی، با تأکید بر لزوم دستیابی به اجماع در تعریف مسائل و ارائه راهکارها برای حل معضل انرژی کشور، اظهار داشت: سازمان بهینهسازی دو هدف کلیدی، نخست افزایش بهرهوری با هدف کاهش مصرف انرژی و دوم، عادلانهسازی توزیع یارانههای انرژی را دنبال میکند.
وی در ادامه مأموریت این سازمان را مدیریت زنجیره تولید تا مصرف دانست و افزود: اولویت اصلی ما در این مسیر، بهینهسازی و کاهش مصرف در بخشهای نهایی، بهویژه در حوزههای خانگی و صنعتی است.
سقاباصفهانی در ادامه با اشاره به چالشهای موجود در بخش انرژی کشور تصریح کرد: وضعیت فعلی انرژی، نه تنها تحتتأثیر حوادث اخیر، بلکه ریشه در سیاستگذاریهای نادرست گذشته دارد که از سالها قبل تداوم داشته است.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاحات اقتصادی در این حوزه اظهار داشت: اقتصاد انرژی در ایران دچار ناترازیهای عمیقی است که بخش بزرگی از آن به مسئله قیمتگذاری بازمیگردد.
سقاباصفهانی با بیان اینکه اصلاح اقتصاد انرژی کلید حل مشکلات این حوزه است، گفت: برای حل این معضل، الگوی اصلاح تدریجی کارساز نیست و روش شوک قیمتی نیز با توجه به شرایط کشور امکانپذیر نخواهد بود. به همین منظور در برنامه هفتم توسعه، ایده جدیدی مطرح شده تا به جای تغییر قیمتها، نظام انگیزشی را تغییر دهیم؛ بهگونهای که منفعتِ مالیِ صرفهجویی، مستقیماً به خود مردم و مصرفکنندگان بازگردد.
وی تصریح کرد: با انتقال مستقیم نفعِ حاصل از کاهش مصرف به مردم، علاوه بر اصلاح الگوی مصرف، انگیزهای برای ارتقای کیفیت محصولات ایجاد میشود. این مدل در واقع به معنای بازگرداندن ارزش یارانههای انرژی به بدنه جامعه است.