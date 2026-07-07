به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، سرهنگ کامران خوشناموند اظهار داشت: اجرای طرح ۵ روزه امنیت محله محور با رویکرد برخورد با سارقان و مجرمان و همچنین اجرای طرح پیشگامان امنیت، پس از هماهنگی قضائی و با تلاش مأموران انتظامی در تمامی کلانتری‌ها و پاسگاه‌های سطح شهرستان به مرحله اجرا درآمده است.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح تعداد ۱۵ فقره انواع سرقت، ۲ فقره تیراندازی، ۷ قبضه سلاح (۴ قبضه جنگی و ۳ قبضه شکاری)، تعداد ۴ تیغه خشاب و ۲۴۴ عدد فشنگ، مقدار ۱۳۸۶ گرم انواع مواد مخدر کشف شد.

وی بیان داشت: در همین راستا مأموران انتظامی در این طرح تعداد ۹۲ دستگاه وسیله نقلیه فاقد پلاک، پلاک مخدوش و فاقد مدارک قانونی توقیف و به پارکینگ دلالت دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر با بیان اینکه در مجموع ۳۰ نفر دستگیر شدند، تصریح کرد: به منظور ارتقاء امنیت اجتماعی و افزایش رضایتمندی آحاد افراد جامعه، این طرح نیز بصورت مستمر و تا پایان سال ادامه‌دار خواهد بود.