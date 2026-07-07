دبیرکل اتحادیه مجالس کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در پیامی به رئیس مجلس، شهادت رهبر انقلاب را تسلیت گفت و ضمن ابراز همدردی با ملت ایران، بر همبستگی این اتحادیه با جمهوری اسلامی ایران در این دوران تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی شهادت رهبر انقلاب اسلامی و همزمان با برگزاری مراسم تشییع و وداع با پیکر مطهر ایشان، پیام‌های تسلیت و همدردی شخصیت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی همچنان ادامه دارد.

در همین راستا، محمد قریشی نیاس، دبیرکل اتحادیه مجالس کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در پیامی به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، شهادت رهبر انقلاب را تسلیت گفت و ضمن ابراز همدردی با ملت ایران، بر همبستگی این اتحادیه با جمهوری اسلامی ایران در این دوران تأکید کرد.

در متن این پیام آمده است:

عالیجناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران

در حالی که ملت ایران و امت اسلامی با حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر عالیقدر جمهوری اسلامی ایران و خانواده ایشان وداع می‌کنند از طرف خود و دبیرخانه اتحادیه مجالس کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی تسلیت صمیمانه و همدردی عمیق خود را به جنابعالی تقدیم می‌دارم.

از شما می‌خواهم که مراتب تسلیت ما را به ملت برادر ایران و خانواده آن فقید بزرگوار ابلاغ فرمایید.

در این ضایعه بزرگ ما در غم و اندوه شما شریک هستیم و از خداوند متعال می‌خواهیم که آن فقید سعید و دیگر شهدای همراه ایشان را مشمول رحمت واسعه خود نموده و ایشان را در بهشت برین سکنا و آرامش دهد و به خانواده و بازماندگان و مردم ایران صبر و شکیبایی عطا فرماید. همچنین در این دوران پر حادثه همبستگی خود را با جمهوری اسلامی ایران ابراز می‌دارم.

مراتب بالاترین احترامات و توجه ما را پذیرا باشید

برادر شما

محمد قریشی نیاس

دبیرکل اتحادیه مجالس کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی