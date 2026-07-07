نرخ طلا، سکه و نقره در بازار مشهد / سه شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵

نرخ طلا، سکه و نقره در بازار مشهد / سه شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز در بازار مشهد با کاهش ۱۵۰ هزار تومانی قیمت نسبت به ظهر دیروز، ۱۷ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان خرید و فروش شد.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و جدید نیز به ترتیب بدون با دو میلیون و یک میلیون تومان کاهش قیمت، به ترتیب ۱۷۷ میلیون و ۱۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش رسید.

هر قطعه نیم سکه بهار آزادی هم با ۵۰۰ هزار تومان کاهش قیمت، ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش رسید.

ربع سکه هم با ۵۰۰ هزار تومان کاهش نرخ، ۵۳ میلیون تومان فروخته شد.

هر گرم نقره عیار ۹۹۵ هم با ۱۰ هزار تومان کاهش قیمت در بازار مشهد ۳۶۰ هزار تومان داد و ستد شد.