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عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: تشییع رهبر شهید انقلاب تنها یک آیین سوگواری نیست، بلکه تجلی بلوغ تاریخی یک ملت، نمایش قدرشناسی نسبت به سالها مجاهدت و رهبری و پیامی روشن از استمرار راه عزت، استقلال و پیشرفت ایران اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، فرشاد ابراهیمپور با تسلیت شهادت قائد امت به ملت بزرگ ایران اظهار کرد: ملت ایران در طول تاریخ نشان دادهاند که در بزنگاههای سرنوشتساز، قدردان خادمان صادق خود هستند و هیچگاه مجاهدت کسانی را که عمر خویش را وقف عزت و سربلندی این سرزمین کردهاند، از یاد نبردهاند.
وی افزود: حضور در مراسم تشییع رهبر شهید، پیش از آنکه یک حضور سیاسی باشد، جلوهای از فرهنگ ریشهدار قدرشناسی، وفاداری و پاسداشت سرمایههای معنوی این ملت است.
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دشمنان تصور میکردند با این جنایت، میتوانند اراده ملی را متزلزل و جامعه ایران را دچار تفرقه و ناامیدی کنند؛ اما ملت ایران بار دیگر ثابت خواهد کرد که هرگاه دشمن بر طبل اختلاف کوبیده است، پاسخ مردم وحدت بیشتر، انسجام عمیقتر و حضوری آگاهانهتر بوده است.
ابراهیمپور عنوان کرد: تشییع باشکوه رهبر شهید، بزرگترین شکست محاسبات دشمنان و رساترین پاسخ به جنگ روانی و رسانهای آنها خواهد بود.
وی ادامه داد: بازتاب این حضور، تنها محدود به داخل کشور نخواهد بود و ملتهای منطقه و افکار عمومی جهان خواهند دید که پیوند میان مردم و آرمانهایشان، پیوندی مقطعی و احساسی نیست، بلکه ریشه در باور، اعتماد و هویت تاریخی آنها دارد.
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: میلیونها انسانی که در این مراسم حضور پیدا میکنند، در حقیقت تصویری واقعی از سرمایه اجتماعی ایران را به نمایش خواهند گذاشت؛ تصویری که هیچ روایت رسانهای قادر به تحریف آن نخواهد بود.
ابراهیمپور با اشاره به نقش مردم خوزستان گفت: مردم غیور و وفادار خوزستان بهویژه شهرستانهای ایذه، باغملک، صیدون و دزپارت، همواره در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی پیشگام بودهاند و یقین دارم این بار نیز با حضوری گسترده، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات این دیار خواهند افزود و بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی به نمایش خواهند گذاشت.
وی خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، ایران به نمایش انسجام ملی نیاز دارد، هر قدمی که مردم در مسیر این تشییع تاریخی برمیدارند، در حقیقت گامی در جهت تقویت وحدت ملی، افزایش سرمایه اجتماعی، تثبیت امنیت و اقتدار کشور و ناامید کردن بدخواهان ایران است.
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این مراسم نقطه پایان یک راه نیست، بلکه آغاز فصلی تازه از مسئولیتپذیری، همبستگی و استمرار مسیر عزت و پیشرفت ایران اسلامی است.
ابراهیمپور اظهار کرد: از همه گروههای مختلف مردم، نخبگان، دانشگاهیان، فرهنگیان، روحانیون، جوانان و خانوادههای معظم شهدا دعوت میشود تا در این مراسم حضور باشکوه، آگاهانه و دشمنشکن در این مراسم تاریخی داشته باشند.
وی افزود: مردم با حضور خود بار دیگر نشان دهند که ملت ایران، ملتی قدرشناس، متحد، ریشهدار و استوار است؛ ملتی که در سختترین آزمونهای تاریخ، با همدلی و بصیرت، بزرگترین حماسهها را رقم زده است و اینبار نیز حماسهای ماندگار از وفاداری، وحدت و اقتدار ملی در حافظه تاریخ ایران و جهان ثبت خواهد کرد.