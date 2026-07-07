فرمانده مرزبانی کردستان از کشف یک میلیون و ۷۹ هزار و ۸۰۰ نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۶۰ میلیارد ریال در چند عملیات منسجم مرزداران در نوار مرزی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، فرمانده مرزبانی کردستان گفت: مرزداران در این عملیات‌ها موفق به کشف بیش از یک میلیون نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۶۰ میلیارد ریال شدند.

سردار فرج رستمی در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: در راستای اجرای طرح پاکسازی نوار مرزی و تشدید مقابله با ورود و خروج کالای قاچاق، مرزداران استان با انجام چند عملیات دقیق و منسجم، ضربات مؤثری به شبکه‌های قاچاق سیگار در مناطق مرزی وارد کردند.

وی افزود: مرزبانان با اشراف اطلاعاتی و تشدید کنترل‌های مرزی، از قصد قاچاقچیان برای انتقال محموله‌ای از سیگار خارجی مطلع شدند و با رصد مسیر‌های احتمالی تردد، اقدامات عملیاتی لازم را به اجرا گذاشتند.

فرمانده مرزبانی کردستان در ادامه گفت: قاچاقچیان با مشاهده حضور مرزداران و در پی سوءاستفاده از تاریکی هوا و پوشش جنگلی منطقه، محموله قاچاق را رها کرده و از محل متواری شدند.

رستمی عنوان کرد: در بازرسی از محل، یک میلیون و ۷۹ هزار و ۸۰۰ نخ سیگار خارجی قاچاق کشف شد که ارزش آن بر اساس نظر کارشناسان، حدود ۶۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی با بیان اینکه شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده در دستور کار اطلاعاتی مرزبانان قرار دارد، خاطرنشان کرد: مرزبانان به صورت شبانه‌روزی و با بهره‌گیری از تجهیزات فنی، اشراف اطلاعاتی و حضور مستمر در نوار مرزی، با هرگونه تردد غیرمجاز و قاچاق کالا برخورد قاطع خواهند کرد.