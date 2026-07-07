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همزمان با آغاز حرکت مردم برای وداع و تشییع رهبر انقلاب موکبهای برای خدمت رسانی به زائران رهبر شهید انقلاب در کنار گذر شرق اصفهان دایر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار برخوار گفت: با توجه به شروع موج بازگشت از تشییع از تهران دو موکب در مسیر بازگشت برای زائران راه اندازی شده است.
رضا علی معصومی افزود: این موکبها در زمینه اسکان، پذیرایی و خدمات و تعمیرات خودرو فعالیت میکنند.
وی همچنین از راه اندازی یک موکب در شهر قم برای خدمت رسانی به زائران و یک موکب در شهر مقدس مشهد برای اسکان زائران خبر داد.