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همزمان با سراسر کشور، نهمین رزمایش سراسری مقابله با هدررفت انرژی و جمعآوری برقهای غیرمجاز (مهتاب )، با حضور مدیران، مسئولان و اکیپهای عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، همزمان با سراسر کشور، نهمین رزمایش سراسری مقابله با هدررفت انرژی و جمعآوری برقهای غیرمجاز، با حضور مدیران، مسئولان و گروههای عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد آغاز شد.
این رزمایش با هدف کاهش هدررفت انرژی، مقابله با استفادههای غیرمجاز از برق، افزایش بهرهوری شبکه و صیانت از حقوق مشترکان در استان یزد در حال اجرا است.
در این رزمایش، گروههای عملیاتی نسبت به شناسایی و جمعآوری انشعابهای غیرمجاز آشکار و پنهان، پاکسازی مناطق آلوده، تبدیل انشعابهای غیرمجاز به انشعاب قانونی یا واگذاری شمارشگر موقت، استانداردسازی تجهیزات اندازهگیری، تست و بازرسی چاههای آب کشاورزی، بازرسی مراکز فرهنگی و مذهبی و مقابله با جلوههای بدمصرفی در مراکز رفاهی و تجاری اقدام میکنند.
اجرای این رزمایش با مشارکت نیروهای عملیاتی و کارشناسان شرکت، نقش مؤثری در کاهش تلفات انرژی، افزایش پایداری شبکه، ارتقای ایمنی تأسیسات و توزیع عادلانه برق خواهد داشت و گروههای عملیاتی تا پایان برنامه در مناطق مختلف استان یزد به اجرای مأموریتهای محوله ادامه خواهند داد.