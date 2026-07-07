مرکز فناوری اطلاعات آموزش و پرورش با صدور اطلاعیه‌ای آخرین مهلت امکان ثبت نمرات دانش‌آموزان پایه نهم ـ جهت پردازش و صدور هدایت تحصیلی ـ را ۲۰ تیرماه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این اطلاعیه آمده است: مدیران و دبیران متوسطه اول، تا ۲۰ تیر مهلت دارند نمرات دانش آموزان را در سامانه یکپارچه‌یِ دانش آموزی (سیدا) ثبت و یا اصلاح کنند.

در ادامه این اطلاعیه خطاب به مدیران و دبیران مقطع متوسطه اول آمده است: با توجه به ضرورت ثبت نمرات در سامـانه دانش آموزی، برای دانش‌آموزان این مقطع، جهت پردازش و صدور هدایت تحصیلی خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به رصد و رفع نقص نمرات در سیدا اقدام کنند. مهلت مذکور به منظور پردازش و صدور هدایت تحصیلی دانش آموزان در نظر گرفته شده است.