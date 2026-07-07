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سرپرست فرمانداری شادگان با اشاره به حضور حماسی اقشار مختلف مردم در آیینهای وداع و تشییع «قائد شهید»، گفت: این حضور باشکوه که پیامآور اقتدار و انسجام ملی بود، نماد بارز عزت ملت ایران و تجلی عمیق پایبندی مردم به آرمانهای انقلاب اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، حبیب عفریمفرد اظهار کرد: حضور پرشور مردم در مراسم تشییع قائد شهید، تجلی وحدت، همبستگی، بصیرت و پایبندی ملت ایران به آرمانهای انقلاب اسلامی، شهدا و ارزشهای دینی است.
وی افزود: امت ایران اسلامی همواره در حساسترین روزهای تاریخ، با حضور آگاهانه و دشمنشکن خود از آرمانهای انقلاب اسلامی، ولایت و خون پاک شهیدان دفاع کردهاند و این بار نیز با حضور باشکوه در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، بار دیگر انسجام و وحدت ملی را به نمایش گذاشتند.
سرپرست فرمانداری شادگان گفت: حضور پرشور مردم ایران اسلامی در آیین تشییع و وداع با پیکر شهیدی که یکی از چهرههای بزرگ جهان اسلام و رهبری حکیم و توانمند بود، پیام روشنی برای جهانیان مخابره کرد.
عفریمفرد بیان کرد: مردم شهرستان شادگان در طول سالهای گذشته همواره وفاداری خود را به نظام جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و آرمانهای انقلاب با حضور در صحنههای مختلف به اثبات رساندهاند و این بار نیز با مشارکت گسترده در آیین وداع و تشییع پیکر قائد شهید، جلوهای دیگر از وحدت و همدلی را رقم زدند.
وی ادامه داد: حضور باشکوه مردم در این مراسم، افزون بر تجلیل از مقام والای رهبر شهید، نمادی از همبستگی، همدلی و عزت ملت ایران است و برگ زرین دیگری بر افتخارات مردم انقلابی و همیشه در صحنه این سرزمین خواهد افزود.
سرپرست فرمانداری شادگان با اشاره به این مطلب که اقشار مختلف مردم شادگان در تجمعهای شبانه افتخار بزرگی را برای جنوب کشور به ثبت رساندند، اظهار کرد: مردم دلداده این شهرستان، خودجوش حضور گستردهای در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید داشتند.