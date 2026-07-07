به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس پلیس راهور خراسان رضوی گفت: مسیر اصلی تشییع در طول خیابان امام رضا(ع) تا حرم مطهر رضوی و خیابان های منتهی به حرم رضوی شامل نواب صفوی، طبرسی و شیرازی است، لذا توصیه می شود مردم برای حضور در این مسیرها از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

سرهنگ محسن موسی آبادی با اشاره به اینکه از ۱۶ تا ۲۰ تیرماه استفاده از اتوبوس و مترو در مشهد رایگان است، بیان کرد: از مردم تقاضا داریم وسیله نقلیه خود را در اطراف پایانه های مسافربری درون شهری حمل و نقل عمومی یا در مکان مناسبی در حاشیه معابر و محل مناسب پارک کنند و سپس با مترو به نزدیکی محل تشییع و مراسم عزیمت کنند.

وی با بیان اینکه برآورد دقیقی از خودروهایی که از دیگر استان ها برای مراسم تشییع به مشهد می آیند نداریم، گفت: طبق پیش‌بینی ها حدود ۸۰ درصد از مسافران با خودروی سواری، ۱۰ درصد با اتوبوس، حدود ۶ درصد با قطار و چهار درصد نیز با هواپیما در این ایام به مشهد سفر خواهند کرد.

موسی آبادی ادامه داد: مسافران و زائران هنگام ورود به مشهد از طریق برنامک ها و مسیریاب های نشان، «بلد» و «نسیم رضوان»، مسیر و مقاصد و پارکینگ های شهری را تعیین و از این طریق در مشهد تردد کنند.

وی افزود: همه ورودی های مشهد شامل مشهد-چناران، وکیل آباد (طرقبه- شاندیز)، جاده کلات و جاده سرخس و مسیر آزادراه شهید شوشتری پذیرای مسافران است.

آیین تشییع و تدفین پیکر قائد شهید حضرت آیت الله سید علی خامنه ای، پنجشنبه ۱۸ تیرماه در خیابان امام رضا(ع) مشهد و حرم مطهر رضوی برگزار می شود.