تدارک ۱۳۵ هزار مکان پارک خودرو در مشهد ویژه مراسم تشییع رهبر شهید
حدود ۱۳۵ هزار جای پارک خودرو در مناطق مختلف مشهد بویژه پایانههای مسافربری درون شهری برای خودروهای شخصی عزاداران بدرقه رهبر شهید انقلاب پیشبینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس پلیس راهور خراسان رضوی گفت: مسیر اصلی تشییع در طول خیابان امام رضا(ع) تا حرم مطهر رضوی و خیابان های منتهی به حرم رضوی شامل نواب صفوی، طبرسی و شیرازی است، لذا توصیه می شود مردم برای حضور در این مسیرها از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده کنند.
سرهنگ محسن موسی آبادی با اشاره به اینکه از ۱۶ تا ۲۰ تیرماه استفاده از اتوبوس و مترو در مشهد رایگان است، بیان کرد: از مردم تقاضا داریم وسیله نقلیه خود را در اطراف پایانه های مسافربری درون شهری حمل و نقل عمومی یا در مکان مناسبی در حاشیه معابر و محل مناسب پارک کنند و سپس با مترو به نزدیکی محل تشییع و مراسم عزیمت کنند.
وی با بیان اینکه برآورد دقیقی از خودروهایی که از دیگر استان ها برای مراسم تشییع به مشهد می آیند نداریم، گفت: طبق پیشبینی ها حدود ۸۰ درصد از مسافران با خودروی سواری، ۱۰ درصد با اتوبوس، حدود ۶ درصد با قطار و چهار درصد نیز با هواپیما در این ایام به مشهد سفر خواهند کرد.
موسی آبادی ادامه داد: مسافران و زائران هنگام ورود به مشهد از طریق برنامک ها و مسیریاب های نشان، «بلد» و «نسیم رضوان»، مسیر و مقاصد و پارکینگ های شهری را تعیین و از این طریق در مشهد تردد کنند.
وی افزود: همه ورودی های مشهد شامل مشهد-چناران، وکیل آباد (طرقبه- شاندیز)، جاده کلات و جاده سرخس و مسیر آزادراه شهید شوشتری پذیرای مسافران است.
آیین تشییع و تدفین پیکر قائد شهید حضرت آیت الله سید علی خامنه ای، پنجشنبه ۱۸ تیرماه در خیابان امام رضا(ع) مشهد و حرم مطهر رضوی برگزار می شود.