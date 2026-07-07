به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، علی محمد زورآوند گفت: بر اساس آخرین بررسی داده‌ها و نقشه‌های هواشناسی، تا شنبه هفته آینده، آسمان استان صاف پو در برخی ساعات نیز همراه با وزش باد ملایم خواهد بود.

وی افزود: در این مدت، شرایط جوی پایداری بر اغلب نقاط استان حاکم خواهد بود و پدیده قابل توجهی به جز وزش باد در بیشتر مناطق مشاهده نمی‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه افزود: احتمال نفوذ غبار رقیق در مناطق مرزی استان وجود دارد که این وضعیت ممکن است از اواخر وقت روز چهارشنبه تا صبح پنجشنبه و همچنین در روز جمعه رخ دهد.

زورآوند گفت: دمای هوا امروز نسبت به روز گذشته به طور نسبی افزایش پیدا می‌کند و از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه، نوسان دمایی قابل توجهی در اغلب نقاط استان پیش‌بینی نمی‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از روز جمعه تا یکشنبه هفته آینده، روند افزایش تدریجی دمای هوا دوباره آغاز خواهد شد و انتظار می‌رود دمای استان در این بازه زمانی به‌صورت محسوسی افزایش یابد.