رهبر شهید و فرزانه انقلاب همواره بر حضور موثر جوانان در مدیریت و عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، علمی و نظامی کشور تاکید داشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ایشان نیروی جوانی را نیرویی لایزال و پایان ناپذیر می‌دانستند که باید از آن برای پیشرفت کشور به بهترین شکل استفاده شود.

رهبر شهید امت همواره به مسئولان و مدیران کشور تاکید می‌کردند که در عرصه‌های مدیریت کلان کشور از انگیزه ها، ایده‌ها و طرح‌های جوانان استفاده کنند و خود نیز حامی جوانان نخبه و با استعداد کشور بودند.

مدیران کشور نیز باید با الگوگرفتن از امام شهید عرصه را برای میدان داری جوانان بازکنند چرا که نقش آفرینی موثر و پویای جوانان در جامعه، مسیر رسیدن ایران اسلامی به قله پیروزی را هموارتر می‌کند.