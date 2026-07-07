به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، استانداری یزد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:در پی سوالات مکرر شهروندان به اطلاع می‌رساند، تمامی ادارات، بانک‌ها و مراکز آموزشی استان یزد در روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه دایر خواهند بود و به روال عادی فعالیت می‌کنند.

با این حال، به منظور تسهیل حضور مشتاقان و کارمندانی که قصد شرکت در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در مشهد مقدس را دارند، بر اساس دستورالعمل ابلاغی، تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی استان یزد موظفند با درخواست‌های مرخصی، موافقت کنند.