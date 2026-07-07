آذر رضائی پور در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، افزود: بر اساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی؛ تا پایان هفته جاری همچنان وزش باد پدیده غالب خواهد بود؛ به ویژه در نواحی بادخیز، وزش باد در برخی ساعات به صورت نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند با خیزش گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و در مناطق مستعد با احتمال بروز خسارت همراه باشد.

وی افزود: ضمنا دما تا شنبه هفته پیش‌رو روند افزایش نسبی دارد.

کارشناس هواشناسی استان خراسان‌رضوی ادامه داد: افزایش نسبی دما با شیب ملایم تا پایان هفته در استان روی می‌دهد.

وی گفت: دمای مشهد مقدس امروز در گرم‌ترین زمان به ۳۷ درجه می‌رسد. امشب نیز دمای مشهد به ۲۳ درجه سانتیگراد می‌رسد.

رضائی پور افزود: نوسانات دمایی مشهد برای فردا بین ۲۳ تا ۳۷ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.