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رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای با اشاره به برقراری نظم و آرامش در پایانههای مسافربری تهران، از برنامهریزی دقیق برای مدیریت بازگشت شرکتکنندگان در مراسم تشییع پیکر قائد شهید امت به مبادی اولیه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا اکبری، معاون وزیر راه و شهرسازی، با قدردانی از حضور پرشور مردم در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید، اعلام کرد که با اتخاذ تدابیر لازم و بهرهگیری از ظرفیت پیشفروش بلیت، جریان سفرهای رفت و برگشت عزاداران در حوزه حملونقل عمومی جادهای بهصورت کاملاً برنامهریزیشده مدیریت شد.
وی افزود: پیشفروش بلیت و هماهنگی با شرکتهای مسافربری برای تأمین ناوگان موردنیاز، موجب شد تا به رغم حجم بالای تقاضا در تهران، ترددها بدون تنش و با آرامش کامل صورت پذیرد.
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای با بیان اینکه این مدل برنامهریزی در محورهای قم و مشهد نیز در حال اجراست، ابراز امیدواری کرد که با تداوم تهیه بلیت توسط زائران برای سفرهای بازگشت، بازگشت هموطنان به مقاصد اصلیشان همچنان به شکلی مدیریتشده و ایمن انجام شود.