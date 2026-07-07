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اعتبار ۲ میلیون تومانی کارت امید مادر در حساب مادران دارای فرزند زیر دو سال واریز شد.
این طرح در راستای اجرای سیاستهای کلی جمعیت، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، با هدف ارتقای امنیت غذایی و بهبود سلامت مادر و کودک در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: مشمولان این طرح میتوانند تا سقف اعتبار تخصیصیافته، اقلام شامل سبد غذایی (لبنیات، پروتئین، حبوبات، روغن، غلات، مغزیجات، میوهجات و سبزیجات) و اقلام بهداشتی (پوشک بچه و شیرخشک) خریداری کنند.
کیامرث برخورداری افزود: مادران میتوانند برای خرید مواد غذایی به فروشگاههای طرف قرارداد کالابرگ و برای تهیه شیرخشک و پوشک به داروخانهها مراجعه کنند.
وی گفت:اعتبار ماهیانه به مبلغ ۲ میلیون تومان به ازای هر فرزند، به صورت مستمر در تاریخ هفتم هر ماه واریز میشود.
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بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص وضعیت مادرانی که در فروردین و اردیبهشتماه صاحب فرزند شده، اما اعتباری دریافت نکرده بودند این دسته از مادران، اعتبار معوقه خود را به صورت یکجا دریافت کردهاند که از تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵ قابل بهرهبرداری است.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: مهلت استفاده از این اعتبار سه ماه پس از واریز است و خانوارهای مشمول میتوانند برای اطلاع از مبلغ اعتبار خود از طریق برنامه کاربردی «شمیم»، «بله» یا «سروش پلاس» و یا با شماره گیری کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* یا تماس با شماره ۶۳۶۹-۰۲۱ اقدام کنند.