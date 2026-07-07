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مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان از برقراری جریان آب در ورودیهای تالاب هورالعظیم با اجرای برنامه ویژه مدیریت منابع آب و رهاسازی هدفمند از سد کرخه خبر داد و گفت: با اجرای این برنامه، شرایط تأمین حقابه تالاب هورالعظیم و آب مورد نیاز دامهای سنگین مناطق پاییندست به وضعیت مطلوب بازگشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، عباس صدریانفر مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان اظهار کرد: با اجرای برنامه ویژه مدیریت منابع آب و رهاسازی هدفمند از سد کرخه، جریان آب در ورودیهای تالاب هورالعظیم برقرار شد و شرایط تأمین حقابه این تالاب ارزشمند و آب مورد نیاز دامهای سنگین مناطق پاییندست به وضعیت مطلوب بازگشت.
وی افزود: در روزهای اخیر، به دنبال توسعه کشتهای پرآببر و خارج از الگوی مصوب در بخشهایی از حوضه آبریز کرخه، فشار مضاعفی بر منابع آب وارد شد که کاهش جریان آب در ورودیهای تالاب هورالعظیم و ایجاد محدودیت در تأمین آب دامهای سنگین را به همراه داشت. به همین منظور، از هفته گذشته برنامه ویژه رهاسازی موج بلند از سد کرخه، همزمان با اجرای نوبتبندی و مدیریت توزیع آب در مسیر رودخانه کرخه، به اجرا درآمد که نتیجه آن، برقراری مجدد جریان مناسب آب به سمت تالاب و مناطق پاییندست بود.
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان تصریح کرد: پس از تأمین آب شرب، تأمین حقابه تالاب هورالعظیم، حفظ اکوسیستم ارزشمند آن و تأمین آب مورد نیاز دامهای سنگین، از مهمترین اولویتهای مدیریت منابع آب حوضه کرخه است و تمامی برنامهریزیها بر همین اساس انجام میشود.
وی افزود: توسعه کشتهای پرآببر خارج از الگوی مصوب در شوراهای استانی، علاوه بر ایجاد تنش برای تالاب هورالعظیم، دامهای سنگین، آبزیان و سایر اجزای اکوسیستم، موجب کاهش ذخایر آبی مورد نیاز برای کشتهای پاییزه و زمستانه نیز میشود؛ کشتهایی که علاوه بر نقش کلیدی در امنیت غذایی کشور، طیف گستردهای از کشاورزان حوضه کرخه را منتفع میسازد.
صدریان فر ادامه داد: این در حالی است که در مقابل، کشتهای پرآببر مانند شلتوک، به دلیل محدودیت منابع آب و ساختار شبکه رودخانهای حوضه کرخه، تنها برای بخش محدودی از بهرهبرداران امکانپذیر است.
وی از کشاورزان خواست با رعایت الگوی کشت کمآببر و همراهی با برنامههای مصوب شورای سازگاری با کمآبی و شورای کشاورزی استان، در حفاظت از تالاب هورالعظیم، تأمین پایدار آب برای دامهای سنگین، توزیع عادلانه منابع محدود آب و پایداری کشاورزی در حوضه کرخه مشارکت کنند.
صدریان فر خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح مصرف آب و پایبندی به الگوی کشت کمآببر، تنها راه تضمین همزمان امنیت آبی، حفظ تالاب هورالعظیم، تأمین آب دامهای سنگین و استمرار کشاورزی پایدار در حوضه کرخه است. به همین منظور، همراهی کشاورزان عزیز با برنامههای مدیریت منابع و مصارف آبی، گامی در جهت حفظ منافع همه بهرهبرداران خواهد بود.