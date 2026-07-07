



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با فرارسیدن ماه محرم و افزایش سفرهای زیارتی به عتبات عالیات، آمار تردد زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) از گمرک مرزی چذابه روندی افزایشی داشته است.



مدیر گمرک چذابه گفت: کارکنان گمرک به‌صورت شبانه‌روزی و با هدف ارائه خدمات مطلوب به زائران و تسریع در انجام تشریفات گمرکی کالای همراه مسافر، در حال خدمت‌رسانی هستند.



بروایه افزود: تمهیدات لازم برای تسهیل تردد مسافران و زائران در این مرز اندیشیده شده و خدمات مورد نیاز به‌صورت مستمر ارائه می‌شود.