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بیش از ۳۱۲ هزار تردد مسافر از گمرک مرزی چذابه از ابتدای ماه محرم تاکنون ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با فرارسیدن ماه محرم و افزایش سفرهای زیارتی به عتبات عالیات، آمار تردد زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) از گمرک مرزی چذابه روندی افزایشی داشته است.
مدیر گمرک چذابه گفت: کارکنان گمرک بهصورت شبانهروزی و با هدف ارائه خدمات مطلوب به زائران و تسریع در انجام تشریفات گمرکی کالای همراه مسافر، در حال خدمترسانی هستند.
بروایه افزود: تمهیدات لازم برای تسهیل تردد مسافران و زائران در این مرز اندیشیده شده و خدمات مورد نیاز بهصورت مستمر ارائه میشود.