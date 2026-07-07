سارق اماکن خصوصی و دولتی شاهرود با اعتراف به ۱۷ فقره سرقت دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ فرمانده انتظامی شاهرود گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت اماکن خصوصی و دولتی ، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت. سرهنگ علیرضا شائینی با اشاره به انجام اقدامات تخصصی و فنی کارآگاهان پلیس آگاهی برای شناسایی سارق افزود: سارق طی عملیات غافلگیرانه ای دستگیر و تعدادی از اموال مسروقه در بازرسی مخفیگاه وی کشف شد .

متهم در تحقیقات تکمیلی به ۱۷ فقره سرقت اماکن خصوصی و دولتی اعتراف کرد و پس از معرفی به مراجع قضایی، روانه زندان شد.