به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، اداره کل هواشناسی استان یزد برای بعداز ظهر امروز تا اواخر وقت فردا چهارشنبه ۱۷ تیرماه برای استان یزد هشدار سطح زرد صادر کرد.

وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک و نفوذ گرد و غبار از مناطق مجاور به استان یزد از مخاطرات این سامانه است.

همچنین کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا، احتمال اختلال در تردد‌های جاده‌ای و احتمال آسیب به سازه‌های موقت از دیگر مخاطرات این سامانه عنوان شده است.