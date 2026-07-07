نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وداع تاریخی ملت ایران با شهید والامقام، این حضور عظیم را یک رویداد کم‌نظیر و تحول‌آفرین در عرصه سیاسی و امنیتی کشور توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد سادات ابراهیمی،با بیان اینکه مردم بی‌نظیر ایران در این مراسم، اقیانوسی از قدرت و اراده را در خیابان‌های تهران به نمایش گذاشتند، اظهار کرد: این حماسه بزرگ و سیل خروشان جمعیت، نه تنها بزرگترین تشییع جنازه تاریخ بشریت را خلق کرد، بلکه تمام محاسبات پیچیده دشمنان ملت ایران را یکسره بر هم ریخت و پیام روشن و غیرقابل انکار اقتدار ایران را به گوش جهانیان رساند.

نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس، این حرکت تاریخی را نماد چندگانگی از وفاداری و اراده ملی دانست و خاطرنشان کرد: این حضور باشکوه، در عین حال که برای خون‌خواهی شهید والامقام و ابراز انزجار از جنایتکاران بود، به منزله تجدید بیعت با اهداف بلند بنیانگذار کبیر انقلاب و همچنین تجدید میثاق با رهبری جدید جمهوری اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (دام ظله) محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: این سطح از حمایت‌های مردمی از نظام و رهبری در دنیا نظیر ندارد و بدون شک جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در معادلات بین‌المللی به شکل معجزه‌آسایی ارتقا خواهد داد.

سادات ابراهیمی با اشاره به تاثیر این همبستگی بر روند دیپلماسی کشور افزود: قطعاً این اتحاد بی‌سابقه، مواضع تیم دیپلماسی و مذاکره‌کنندگان کشور را در مقابل طرف‌های خارجی قوی‌تر از گذشته خواهد کرد و پشتوانه مردمی محکمی برای آنها فراهم می‌آورد.

این عضو مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، با تاکید بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی در شرایط حساس کنونی، بیان کرد: امیدوارم این اتحاد و همدلی مثال‌زدنی برای همیشه در بین ملت ایران حفظ شود و با هرگونه سخن و رفتاری که بوی تفرقه و چنددستگی بدهد، قاطعانه برخورد شود.

وی از تیم مذاکره‌کننده کشور نیز خواست تا با قدرت و صلابت کامل از خطوط قرمزی که رهبری معظم انقلاب ترسیم فرموده‌اند، حراست کرده و ذره‌ای از اصول و عزت نظام کوتاه نیایند.

سادات ابراهیمی، رهنمود‌های مقام معظم رهبری را فصل‌الخطاب در تمامی مسائل مهم و مورد اختلاف دانست و هشدار داد: نباید اجازه داده شود که برخی به‌صورت سلیقه‌ای یا به نفع جناح خاصی از بیانات رهبری سوءبرداشت کنند. تنها در این صورت است که برکات این راهپیمایی خروشان و دشمن‌شکن، برای همیشه پربار و پرثمر خواهد بود و کشور را از هر گزندی مصون و بیمه خواهد کرد.

نماینده مردم شوشتر و گتوند در پایان با اشاره به حضور پرشور مردم این منطقه در مراسم وداع، گفت: میدان فردوسی تهران و دیگر میادین پایتخت، مملو از جمعیت بود و در این میان، توفیق داشتم که در کنار بخشی از مردم نجیب و بزرگوار شوشتر، گتوند و ایذه باشم و چه خوش گفت فردوسی «دریغ است ایـران که ویـران شــود، کنام پلنگان و شیران شود، چـو ایـران نباشد تن من مـبـاد، در این بوم و بر زنده یک تن مباد.»

وی با تقدیر ویژه از عموم مردمی که با وجود گرمای طاقت‌فرسا و طی مسافت هزاران کیلومتر از شهرستان‌های مختلف، خود را به تهران رساندند، خاطرنشان کرد: این مردم مؤمن و ولایتمدار، با حضور خود نشان دادند که برای بدرقه امام شهید خود، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد و این صحنه‌های باشکوه، بار دیگر عظمت و استقامت ملت ایران را به رخ جهانیان کشید.