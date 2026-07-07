رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی: آتش نشانان در شهرکرد به ۶ مصدوم در ۱۰۷ حادثه امدادرسانی کردند.

به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد گفت: ۸۴ مورد عملیات امداد و نجات و ۲۳ مورد عملیات اطفای حریق از ماموریت‌های امدادی آتش نشانان در ماه گذشته بود.

وی افزود: آتش سوزی‌ها در خیابان شریعتی، خیابان میرآباد، منظریه، فن آوران و ناحیه غرب رخ داد.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکردافزود: عملیات امدادونجات شامل گرفتن حیوانات موذی، سقوط در چاه، نشت گاز، آسانسور، برق گرفتگی، تصادفات و ... بود.

وی از شهروندان خواست: با رعایت نکات ایمنی نسبت به فرهنگ‌سازی و جلوگیری از بروز حوادث، کمک ویژه داشته باشند.