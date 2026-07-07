به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، فرماندار تایباد گفت: این میهمانان از شهر‌های کابل، قندهار، مزارشریف، هرات، غزنی، دایکندی و ولایت هلمند افغانستان به صورت انفرادی و کاروانی وارد دوغارون شده اند و پس از ساماندهی و انجام مراحل قانونی عازم مشهد شدند.

حسین جمشیدی گفت: ۳۵ دستگاه اتوبوس برای این گروه‌های مردمی که در قالب کاروان هستند پیش بینی شده است و یک گروه چهل و پنج نفری نیز از علمای شاخص اهل سنت شهرستان برای حضور در این مراسم عازم مشهد می‌شوند.

او ادامه داد: براساس برنامه ریزی‌های انجام شده اتباع افغانستانی برای شرکت در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید فقط فردا فرصت ورود به دوغارون و جمهوری اسلامی ایران را دارند.

وی بیان کرد: میهمانان افغانستانی در بازه زمانی ساعت هشت صبح تا ۱۸ بعد از ظهر در مرز دوغارون پذیرش خواهند شدو اتباع افغانستانی که از طریق مرز دوغارون برای حضور در مراسم تشییع رهبر انقلاب وارد ایران شده‌اند باید در روز‌های بیستم و بیست و یکم تیرماه به موطن شان بازگردند.

جمشیدی تصریح کرد: چهار نمایندگی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در افغاستان،صدور ویزا برای مهمانان افغانستانی ویژه شرکت در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید را بر عهده دارند.

گذرگاه رسمی دوغارون در فاصله ۲۲۰ کیلومتری شهر هرات افغانستان قرار دارد.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع شده است.