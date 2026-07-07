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رئیس شبکه دامپزشکی بیجار از شناسایی و ضبط ۴۵ قلم دارو و واکسن دام و طیور تاریخمصرفگذشته در جریان بازدیدهای مستمر نظارتی از مراکز ارائه خدمات دامپزشکی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، رئیس شبکه دامپزشکی بیجار از تداوم نظارت بر مراکز ارائه خدمات دامپزشکی خبر داد و اظهار کرد: در جریان بازدیدهای کارشناسان این شبکه، ۴۵ قلم دارو و واکسن دام و طیور دارای تاریخ مصرف منقضی شناسایی و ضبط شد.
هادی اسکندری با اشاره به استمرار بازدیدهای نظارتی از مراکز بخش خصوصی دامپزشکی اظهار کرد: کارشناسان شبکه دامپزشکی بهصورت مستمر از درمانگاهها، مراکز مایهکوبی و داروخانههای دامپزشکی سطح شهرستان بازدید کرده و بر نحوه ارائه خدمات، شرایط نگهداری و عرضه داروها و واکسنهای دامپزشکی نظارت میکنند.
وی افزود: این بازدیدها با هدف صیانت از حقوق دامداران، مرغداران و سایر بهرهبرداران و همچنین ارتقای سلامت و امنیت فرآوردههای دامی انجام میشود.
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بیجار ادامه داد: در یکی از این بازدیدهای نظارتی، ۴۵ قلم دارو و واکسن دام و طیور که تاریخ مصرف آنها منقضی شده بود، شناسایی و ضبط شد.
اسکندری همچنین خاطرنشان کرد: به مسئولان مراکز مربوطه تذکرات لازم درباره رعایت ضوابط نگهداری، عرضه و مصرف داروهای دامپزشکی ارائه شد تا از تکرار چنین مواردی جلوگیری شود.