

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان کمتر از ۱۷ سال جهان از ۲۸ مرداد تا هفتم شهریور ۱۴۰۵ به میزبانی دوحه قطر برگزار می‌شود.

سرمربی تیم والیبال کمتر از ۱۷ سال ایران ۲۰ بازیکن را به ششمین مرحله تمرینات دعوت کرد.

این مرحله از اردو از ۱۷ تیرماه در تهران آغاز می‌شود.

آیدین پوزش، ایلیا داوودی پور، آکام ابراهیم نژاد، امیررضا میرحسینی، یاسین اسدی زاده، سینا حضرتی، آرش رضایی فر، آژوان نمازی، رادان صالحی، آرش اشرفی، حمزه آقچه لی، محمدرسول آقچه لی، محمدرضا زیبایی، یاسین سلمانی، امیررضا فرامرزی، منیب شیخ، محمدطا‌ها مسیبی، شهداد علیزاده، پارسا مقصودی و سینا احمدی بازیکنان دعوت شده به این مرحله از تمرینات تیم کمتر از ۱۷ سال هستند.

تیم والیبال کمتر از ۱۷ سال ایران در مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی جهان با تیم‌های برزیل، بلغارستان و ژاپن در گروه E همگروه است.

نخستین دوره مسابقات والیبال قهرمانی کمتر از ۱۷ سال پسر جهان از سوم تا دهم شهریور سال ۱۴۰۳ در صوفیه بلغارستان برگزار شد و تیم‌های ایتالیا، آرژانتین، چین‌تایپه و اسپانیا به مقام‌های اول تا چهارم دست یافتند.

تیم والیبال کمتر از ۱۷ سال ایران نیز که با کسب قهرمانی آسیا سهمیه این رقابت‌ها را دریافت کرده بود، با پنج برد مقابل لیبی، تونس، شیلی، برزیل و بلژیک و واگذاری نتیجه برابر مصر و ایتالیا در رتبه پنجم این مسابقات قرار گرفت.