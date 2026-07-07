به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمد صدری افزود : دانشگاه پیام نور استان تهران علاوه‌ بر پذیرایی و خدمت رسانی به زائرانی که در مسیرها و مبادی ورودی و خروجی استان تهران تردد دارند ، به بیش از ۵ هزار زائر هم خدمات اسکان و پذیرایی ارائه داد .

وی گفت : در هریک از مراکز دانشگاهی پیام نور واقع در جنوب ، غرب ، شرق ، شمال و مرکز استان استان تهران بیش از هزار و دویست زائر ، اسکان داده شد .