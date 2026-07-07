به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روابط عمومی شرکت گاز استان اطلاعیه ای درخصوص قطع جریان گاز در منطقه یوسفی اهواز صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است؛ به اطلاع شهروندان شهرستان اهواز می رساند: به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز یوسفی، خیابان امام شرقی تا خیابان کافی، حدفاصل خیابان اندرزگو تا خیابان میثم تمار در روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ همان روز قطع خواهد شد.

از مشترکین درخواست می شود در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیرهای مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.