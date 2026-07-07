هشدار رگبار باران و غرش آذرخش در نیمه شمالی آذربایجان شرقی
رئیس اداره پیشبینی اداره کل هواشناسی آذربایجانشرقی گفت: گذر امواج تراز میانی جو طی امروز تا عصر پنجشنبه موجب رگبار باران و غرش آذرخش در نیمه شمالی استان میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
محمد امیدفر با بیان اینکه برای آگاهی مردم و انجام اقدامات پیشگیرانه هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است گفت: این شرایط جوی موجب افزایش موقت ابر و در برخی نواحی احتمال آبگرفتگی معابر و جاری شدن روان آب می شود.
وی اظهار کرد:طی این مدت در سایر نواحی استان جوی نسبتا پایدار حاکم خواهد شد.
رئیس اداره پیشبینی اداره کل هواشناسی آذربایجانشرقی گفت:از نظر دمایی هوای استان از روز پنجشنبه به تدریج افزایش مییابد.