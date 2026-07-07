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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از اجرای دهها رویداد هنری و تولید صدها محتوای رسانهای در قالب کمیته فضای مجازی برای ترویج سیره و مکتب رهبر شهید ایران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، رمضانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و مسئول کمیته فضای مجازی و تولید محتوای مراسم وداع با رهبر شهید ایران، با حضور در برنامه «پرسمان» صدا و سیمای استان گفت: هزار فعال رسانهای برای پوشش مراسم در مشهد مقدس از سوی استان حضور دارند و ۱۵ تیم تولید محتوا در استان، مسئولیت پوشش بخش جاماندگان را بر عهده دارند.
وی افزود: همچنین ۱۹ نفر به استانهای تهران و قم برای تولید محتوا اعزام شدند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: علاوه بر آن، تولید محتوا در رابطه با مکتب امام شهید و سیره زندگیشان در حال انجام است که تا این لحظه حدود ۲۰۰ محتوا در این رابطه تولید شده است.
رمضانی بیان کرد: پویش رسانهای «قائد شهید» در شبکههای مجازی پربازدید شده و بازخورد خوبی داشته است؛ رویداد رسانهای «روایت ماندگار» را داریم که تولید محتوا و اثر از برنامههای استانی و ملی و همچنین سبک و سیره زندگی رهبر شهید را در بر میگیرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئول کمیته فضای مجازی و تولید محتوای مراسم وداع با رهبر شهید ایران ادامه داد: معرفی شخصیت و مکتب امام شهید موضوعی است که از اهمیت بالایی برای ما برخوردار بوده و در قالب کتاب و تصویر ثبت، ضبط و در اختیار مردم و آیندگان قرار میگیرد.
رمضانی عنوان کرد: تولید و اجرای نمایش خیابانی «وطن» ویژه این ایام برنامهریزی شده و در استان انجام میشود. همنویسی و خوشنویسی از بیانات آقا و اشعاری که برای رهبر سروده شده برای جانمایی در نمایشگاه، رویداد نقاشی «باید برخاست» توسط آموزشگاههای آزاد هنری، رویداد «از ایران تا میناب» برای روایت استقامت، چاپ دستی بر روی جامدادیهای پارچهای برای کودکان ۱۰ تا ۱۸ سال، برگزاری محافل ادبی در سطح استان، اجرای شعر در محافل عمومی، محافل قرآنی و ختم قرآن، موکب هنری و فضاسازی بینشهری از دیگر فعالیتهای مهم است.