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نهمین شب رویداد «خیمه هنر» با محوریت تجلیل از پدیدآورندگان دو اثر موسیقایی با موضوع رهبر شهید، اجرای موسیقی آیینی، تعزیه و شعرخوانی در محوطه تئاترشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در بخش ویژه این مراسم، از هاتف نیکپور خواننده و خالق نماهنگ «آقای شهید ایران»، به پاس تولید این اثر که همزمان با شهادت رهبر و آیین تشییع پیکر ایشان منتشر شد، تجلیل به عمل آمد. این نماهنگ با رویکردی حماسی و سوگوارانه، به یکی از آثار شاخص تولیدشده در روزهای پس از این واقعه تبدیل شده است.
همچنین فاطمه آقایی تهیهکننده نماهنگ «پدر امت»، به دلیل تولید این اثر مورد تقدیر قرار گرفت. «پدر امت» با صدای «آوین»، خواننده هوش مصنوعی، تولید شده و با بهرهگیری از فناوریهای نوین در کنار مضامین آیینی و حماسی، روایتی هنری از اندوه و سوگواری مردم در پی شهادت رهبر ارائه میکند.
در ادامه برنامه، گروه «آوای ساحل» با اجرای سنج و دمام، فضای آیینی مراسم را آغاز کرد و گروه سرود «نوای ظهور» به اجرای قطعات حماسی پرداخت. آیین موسیقایی «سروخوانی» از استان چهارمحال و بختیاری و سوگخوانی هاتف نیکپور نیز از دیگر بخشهای موسیقایی این شب بود که با استقبال مخاطبان همراه شد.
در بخش ادبی، علیرضا قزوه و محمدسعید میرزایی با شعرخوانی، حال و هوای عاشورایی و حماسی برنامه را تکمیل کردند. همچنین مجلس پردهخوانی «حبیب ابن مظاهر» با اجرای حسین ظاهری، روایتگر بخشی از حماسه کربلا بود.
اجرای مجلس تعزیه «عابس و شوذب» به سرپرستی قوامالدین قاسمی، نمایش «قائد» به کارگردانی پژمان شاهوردی و نمایش آثار هنرمندان هنرهای تجسمی در کنار نوای سنج و دمام، دیگر بخشهای نهمین شب آیین «خیمه هنر» را تشکیل داد.
نهمین شب «خیمه هنر» در حالی به کار خود پایان داد که پاسداشت هنرمندانی که با خلق آثار موسیقایی به رویدادهای ملی و مذهبی واکنش هنرمندانه نشان دادهاند، مهمترین محور این شب بود و بر نقش هنر در ثبت و روایت رخدادهای معاصر تأکید شد.
فاطمه آقایی تهیهکننده نماهنگ «پدر امت» که در نهمین شب آیین «خیمه هنر» به پاس تولید این اثر مورد تجلیل قرار گرفت، درباره شکلگیری این نماهنگ گفت: ایده ساخت «پدر امت» از یک حس عمیق و شخصی شکل گرفت؛ احساسی که پس از شهادت رهبر در جامعه ایجاد شده بود و من آن را به نوعی حس بیپدر شدن ایران میدیدم.
وی افزود: زمانی که این اثر را میساختم، بیش از هر چیز به ایران فکر میکردم. احساس میکردم ایران، پدر خود را از دست داده است. از سوی دیگر، چون خودم نیز تجربه از دست دادن پدر را داشتهام، این حس را عمیقتر درک میکردم و همین موضوع باعث شد «پدر امت» کاملاً از دل برآید.
آقایی با اشاره به استفاده از هوش مصنوعی در تولید این اثر اظهار کرد: تلاش کردم با وجود بهرهگیری از فناوری هوش مصنوعی، اثر کاملاً احساسی و صمیمی باشد. سعی کردم کلمات، فضا و روایت کار، دلی باشد تا مخاطب بتواند با آن ارتباط برقرار کند.
وی درباره شخصیت «آوین» نیز گفت: حدود یک سال و دو ماه پیش «آوین» را خلق کردم. این شخصیت، نخستین خواننده هوش مصنوعی دارای مجوز در ایران است که نخستین بار در جشنواره موسیقی فجر معرفی شد و از همان زمان مورد توجه قرار گرفت.
تهیهکننده «پدر امت» با بیان اینکه از ابتدای ورود هوش مصنوعی به حوزه هنر، علاقهمند به فعالیت در این عرصه بوده است، افزود: از کودکی به موسیقی، نوازندگی و خوانندگی علاقه داشتم و با ورود هوش مصنوعی، تصمیم گرفتم شخصیتی خلق کنم که هم صدا و هم تصویر آن واقعی و باورپذیر باشد. برنامهام این است که در آینده «آوین» را به صورت یک شخصیت سهبعدی نیز زنده کنم.
وی همچنین از انتشار آلبوم این خواننده هوش مصنوعی در آینده خبر داد و گفت: بخش زیادی از قطعات این آلبوم آماده شده و پس از تکمیل منتشر خواهد شد. آثار این مجموعه تنها محدود به فضای حماسی نیست و قطعاتی با مضامین مختلف نیز در آن گنجانده شده است.
آقایی در پایان از حمایتهای صورتگرفته برای شکلگیری این پروژه قدردانی کرد.
شعر، پیونددهنده همه هنرها و زبان فرهنگ عاشوراست
علیرضا قزوه شاعر، در حاشیه نهمین شب آیین «خیمه هنر» با تأکید بر جایگاه شعر در هنر ایران گفت: ایران سرزمین ادبیات، عرفان و هنر است و در میان هفت هنر، هنر نخست ایرانیان شعر است. این توفیق را داشتهایم که هم امام خمینی (ره) و هم رهبر شهید، شعر را به عنوان هنر مورد علاقه خود برگزیده بودند و البته رهبر شهید در حوزههایی همچون موسیقی کلاسیک ایران و جهان نیز دانش و آشنایی قابل توجهی داشتند.
وی افزود: شعر میتواند پیونددهنده همه هنرها باشد. همزمان با آغاز انقلاب اسلامی، ادبیات، شعر و عرفان رشد چشمگیری پیدا کرد و در کنار آن موسیقی، سینما، تئاتر و دیگر هنرها نیز به اوج رسیدند و حتی در عرصه جهانی مطرح شدند. یکی از دلایل این اتفاق، حضور ادبیات غنی در کنار سایر هنرها بود.
پاسداشت خالقان «آقای شهید ایران» و «پدر امت» /قزوه: شعر، پیونددهنده زبان فرهنگ عاشوراست
قزوه بیان کرد: در موسیقی، آنچه به اثر ماندگاری میبخشد، متن و شعر است. شعرهای ارزشمند به موسیقی جان میدهند و همین مسئله در تئاتر و سینما نیز صادق است؛ جایی که متن ادبی به کمک دیگر هنرها آمده و آنها را ارتقا داده است.
وی با اشاره به برگزاری «خیمه هنر» و همزمانی آن با آیین تشییع رهبر شهید گفت: امروز روز بزرگی است و یکی از مهمترین جلوههای آن، حضور هنرمندانه مردم است. همانگونه که گفتهاند «شهادت هنر مردان خداست»، مردم شهادتطلب ایران نیز هنرمند هستند. حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع و مدیریت این اجتماع عظیم، خود یک اثر هنری بزرگ است.
این شاعر تأکید کرد: در کنار این حضور مردمی، برنامههایی مانند «خیمه هنر» و دهها خیمه فرهنگی و هنری که در میان مردم، مساجد و هیاتها برپا شده، نشان میدهد هنر از متن جامعه جدا نیست حتی خانوادههایی که با یک متن ادبی، یک خوشنویسی یا نقاشی کودکان خود در این مراسم حاضر میشوند، بخشی از همین جریان هنری هستند.
وی افزود: انقلاب ما از هنر جدا نیست و اگر بخواهیم آن را با دیگر انقلابهای جهان مقایسه کنیم حتی انقلاب فرانسه نیز از نظر توجه به هنر و ادبیات قابل قیاس با انقلاب اسلامی نیست.
قزوه بیان کرد: هر دو رهبر انقلاب اسلامی شاعر و هنرمند بودند و این ویژگی، جایگاه هنر را در این انقلاب برجسته کرده است. امروز نیز اگر تنها به حوزه شعر زنان نگاه کنیم، با حجم عظیمی از شاعران و آثار منتشرشده روبهرو هستیم؛ به گونهای که در یکی از دورههای جایزه پروین، حدود یکهزار کتاب شعر از سوی بانوان به دبیرخانه ارسال شد؛ آماری که در تاریخ ادبیات فارسی بیسابقه است.
این شاعر با بیان اینکه انقلاب اسلامی بیش از هر چیز یک انقلاب فرهنگی، ادبی و هنری است، اظهار کرد: به همین دلیل برگزاری برنامههایی مانند «خیمه هنر» کاملاً متناسب با روح این انقلاب است.
دومین دوره محفل عاشورایی «خیمه هنر» به مناسبت دهه دوم ماه محرم به همت معاونت امور هنری و سایر زیرمجموعههای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری منطقه ۱۱ تهران، سازمان زیباسازی شهرداری تهران هفتم تا ۱۶ تیرماه در مجموعه تئاتر شهر برگزار میشود.
آیین سنج و دمامزنی، اجرای موسیقی سوگ نواحی ایران، مجالس پردهخوانی و تعزیه، شعرخوانی، اجرای قطعات موسیقی سوگ توسط گروه ارکستر سازهای بادی، اجرای سرود و سوگخوانی هنرمندان موسیقی از بخشهای این رویداد است.