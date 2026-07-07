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رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از آمادگی این دانشگاه برای اسکان و پذیرایی زائران در مسیر حرکت تشییع کنندگان به سوی مشهد مقدس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر خزاعیان ضمن عرض تسلیت ماه محرم و همچنین شهادت رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی گفت: ایام تشییع و تدفین رهبر شهید امت، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای روزهایی سرنوشتساز در تاریخ انقلاب اسلامی و فرصتی برای تجدید میثاق با آرمانهای اسلام، انقلاب و شهدای والامقام است. جامعه دانشگاهی همواره در مقاطع حساس تاریخ، نقش مؤثر و مسئولانهای ایفا کرده و امروز نیز با حضور آگاهانه و پرشور خود، وفاداری به ارزشهای دینی و ملی را به نمایش خواهد گذاشت.
رئیس قرارگاه شهید علم الهدی استان گلستان با دعوت از همه اعضای هیأت علمی، کارکنان، دانشجویان، دانشآموختگان و خانواده بزرگ دانشگاهیان استان گلستان به ویژه جامعه دانشگاهیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برای حضور در مراسم وداع، تشییع و تدفین و برنامههای بزرگداشت رهبر شهید و شرکت در این حماسه تاریخی تصریح کرد: جامعه دانشگاهی با حضور خود در کنار سایر اقشار جامعه میتواند پیام وفاداری به ولایت، وحدت، عزت و استقامت ملت بزرگ ایران در برابر دشمنان این مرز و بوم را به جهانیان مخابره کنند.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان افزود: در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی دانشگاه، موکب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سردر جدید پردیس دانشگاه برپا شده و از سهشنبه، شانزدهم تیرماه لغایت چهارشنبه، هفدهم تیرماه به صورت شبانهروزی آماده ارائه خدمات به زائران و عزاداران است. در این موکب، خدمات فرهنگی، پذیرایی، اسکان جامعه دانشگاهی و استراحت موقت برای عموم زائرین، راهنمایی زائران و سایر امکانات مورد نیاز پیشبینی شده و همکاران، دانشجویان و گروههای جهادی دانشگاه بهصورت داوطلبانه در حال خدمترسانی هستند.
دکتر خزاعیان با اعلام آمادگی دانشگاه برای اسکان موقت دانشگاهیانی که از سایر استانها برای حضور در این مراسم عزیمت میکنند اذعان کرد: هماهنگیهای لازم برای استفاده از ظرفیت خوابگاهها و فضاهای رفاهی دانشگاه انجام شده است.
رئیس قرارگاه شهید علم الهدی استان گلستان افزود: در همین راستا، با همکاری دانشگاههای استان، کاروان دانشگاهیان استان گلستان و نیز کاروان اختصاصی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برای حضور در مراسم تشییع و تدفین و ادای احترام اعزام خواهند شد و امیدواریم این حضور، جلوهای از همدلی، بصیرت و وفاداری جامعه دانشگاهی به آرمانهای انقلاب اسلامی باشد.
وی خاطرنشان کرد: بیتردید دانشگاه، علاوه بر رسالت علمی و آموزشی، در بزنگاههای تاریخی نیز وظیفه دارد در کنار مردم و نظام اسلامی ایفای نقش کند و امروز نیز با تمام ظرفیت، در خدمت زائران، عزاداران و شرکتکنندگان در این مراسم خواهد بود.
رئیس دانشگاه در پایان گفت: دانشگاهیان عزیز میتوانند جهت استفاده از خدمات در موکب دانشگاه از جمله بهرهمندی از اسکان، پذیرایی و ... به نشانی https://survey.porsline.ir/s/aVmiGtoX جهت ثبتنام مراجعه نمایند.