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صد و بیست و هفتمین شب حضور مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن، به صحنهای از سوگ، وفاداری و وداع جاماندگان با رهبر شهید انقلاب تبدیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ صد و بیست و هفتمین شب حضور مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن، متفاوتتر از همیشه بود. این شب، میدان به آئینهای از عشق و وفاداری جاماندگان از مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب تبدیل شد.
مردم ایلام با چشمانی اشکبار و دلی سرشار از حزن، در میدان حاضر شدند تا بار دیگر با رهبر شهید تجدید بیعت کنند و بر ادامه راه پرافتخار او تأکید نمایند.
حاضران در این مراسم، با سردادن شعارهای «یا لثارات امام قائد» و «مرگ بر آمریکا»، بر ادامه راه رهبر شهید و مقاومت در برابر استکبار جهانی پای فشردند.
۱۲۷ شب حضور در میدان، روایتگر مردمی است که سوگ را به صحنهای از اتحاد و استقامت تبدیل کردهاند و بار دیگر ثابت کردند که هیچ قدرتی نمیتواند اراده آنان را سست کند.