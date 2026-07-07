صد و بیست و هفتمین شب حضور مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن، به صحنه‌ای از سوگ، وفاداری و وداع جاماندگان با رهبر شهید انقلاب تبدیل شد.

۱۲۷ شب؛ میدان ۲۲ بهمن، روایتگر عشق بی‌پایان به رهبر شهید

۱۲۷ شب؛ میدان ۲۲ بهمن، روایتگر عشق بی‌پایان به رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ صد و بیست و هفتمین شب حضور مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن، متفاوت‌تر از همیشه بود. این شب، میدان به آئینه‌ای از عشق و وفاداری جاماندگان از مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب تبدیل شد.

مردم ایلام با چشمانی اشکبار و دلی سرشار از حزن، در میدان حاضر شدند تا بار دیگر با رهبر شهید تجدید بیعت کنند و بر ادامه راه پرافتخار او تأکید نمایند.

حاضران در این مراسم، با سردادن شعار‌های «یا لثارات امام قائد» و «مرگ بر آمریکا»، بر ادامه راه رهبر شهید و مقاومت در برابر استکبار جهانی پای فشردند.

۱۲۷ شب حضور در میدان، روایتگر مردمی است که سوگ را به صحنه‌ای از اتحاد و استقامت تبدیل کرده‌اند و بار دیگر ثابت کردند که هیچ قدرتی نمی‌تواند اراده آنان را سست کند.