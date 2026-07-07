به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران از تکمیل عملیات تعریض و آسفالت ۱۰ کیلومتر از محور‌های مواصلاتی شهرستان جویبار تا هفته دولت خبر داد و گفت: روند اجرای طرحهای عمرانی استان با وجود شرایط کنونی بدون وقفه ادامه دارد.

مهدی یونسی در حاشیه بازدید از طرح‌های راهسازی شهرستان جویبار اظهار کرد: با وجود شرایط جنگی، اجرای طرحهای عمرانی در استان متوقف نشده و تمامی طرح‌ها طبق برنامه در حال اجراست.

وی با اشاره به طرح تعریض محور ساری، جویبار، لاریم و کوهی‌خیل افزود: این طرح به طول حدود ۳۰ کیلومتر در دست اجراست که در حال حاضر ۱۰ کیلومتر از مسیر در مرحله تعریض قرار دارد.

استاندار مازندران تصریح کرد: با تسریع در روند اجرای عملیات، این بخش از طرح تا هفته دولت تکمیل و آسفالت شده و آماده بهره‌برداری خواهد شد.

یونسی با تأکید بر ضرورت اتمام این طرح گفت: این طرح باید هرچه سریع‌تر به پایان برسد تا مردم منطقه از مزایای آن بهره‌مند شوند.