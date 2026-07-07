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استاندار مازندران از تکمیل و بهرهبرداری ۱۰ کیلومتر از طرح تعریض محورهای مواصلاتی جویبار تا هفته دولت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران از تکمیل عملیات تعریض و آسفالت ۱۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی شهرستان جویبار تا هفته دولت خبر داد و گفت: روند اجرای طرحهای عمرانی استان با وجود شرایط کنونی بدون وقفه ادامه دارد.
مهدی یونسی در حاشیه بازدید از طرحهای راهسازی شهرستان جویبار اظهار کرد: با وجود شرایط جنگی، اجرای طرحهای عمرانی در استان متوقف نشده و تمامی طرحها طبق برنامه در حال اجراست.
وی با اشاره به طرح تعریض محور ساری، جویبار، لاریم و کوهیخیل افزود: این طرح به طول حدود ۳۰ کیلومتر در دست اجراست که در حال حاضر ۱۰ کیلومتر از مسیر در مرحله تعریض قرار دارد.
استاندار مازندران تصریح کرد: با تسریع در روند اجرای عملیات، این بخش از طرح تا هفته دولت تکمیل و آسفالت شده و آماده بهرهبرداری خواهد شد.
یونسی با تأکید بر ضرورت اتمام این طرح گفت: این طرح باید هرچه سریعتر به پایان برسد تا مردم منطقه از مزایای آن بهرهمند شوند.