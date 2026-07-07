شهرستان مهاباد با ۲۹ مدرسه و ۳۰ کلاس، بیشترین تعداد مدارس و کلاس‌های کانکسی مستقل را در استان دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان‌غربی از فعالیت ۲۰۱ مدرسه کانکسی در استان خبر داد و گفت: شهرستان مهاباد با ۲۹ مدرسه و ۳۰ کلاس، بیشترین تعداد مدارس و کلاس‌های کانکسی مستقل را در استان دارد. همچنین شهرستان خوی با ۲۱ مدرسه و ۲۸ کلاس، بیشترین تعداد مدارس و کلاس‌های کانکسی ضمیمه را به خود اختصاص داده است.

عارف خدرلو افزود: توسعه زیر ساخت‌های آموزشی و جمع‌آوری و جایگزینی مدارس کانکسی با فضا‌های آموزشی استاندارد از اولویت‌های اصلی استان است. وی افزود: در حال حاضر ۱۰۷ مدرسه کانکسی مستقل با ۱۱۵ کلاس درس و ۹۴ مدرسه کانکسی ضمیمه با ۱۵۲ کلاس در آذربایجان‌غربی فعال هستند.

خدرلو تصریح کرد: مدارس کانکسی، به‌ویژه کلاس‌های ضمیمه مستقر در حیاط مدارس، فضای فیزیکی مورد نیاز دانش‌آموزان را محدود کرده‌اند و باید هرچه سریع‌تر با فضا‌های آموزشی استاندارد جایگزین شوند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: جایگزینی مدارس کانکسی با ساختمان‌های استاندارد، گامی مهم در مسیر توسعه عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش و فراهم‌سازی محیطی مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان است.