به گزارش خبرگزاری صدا وسیما شاخص کل بورس با رشد بیش از ۱۲۴ هزار واحدی به محدوده‌ی ۵ میلیون و ۳۱۱ هزار واحد رسید.

شاخص کل هم وزن هم با افزایش بیش از ۲۸ واحدی به محدوده‌ی یک میلیون و ۳۸۹ هزار واحد رسید.

در جریان معاملات امروز ۹۵ درصد بازار معادل حدود ۷۸۰ نماد در محدوده‌ی مثبت و صف خرید معامله شدند.

همچنین بیش از چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ورود پول به سهام و حق تقدم و صندوق‌های سهامی اتفاق افتاد.

بیشترین ورود پول به گروه صندوق‌های سهامی و محصولات شیمیایی، اتفاق افتاد.

همچنین ارزش معاملات بورس به ۱۷ هزار میلیارد تومان رسید.