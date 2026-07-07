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امروز: -
شاخصهای بورس امروز ۱۶ تیر ماه سال ۱۴۰۵ بعد از سه روز تعطیلی بازار سرمایه بازدهی مثبت داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما شاخص کل بورس با رشد بیش از ۱۲۴ هزار واحدی به محدودهی ۵ میلیون و ۳۱۱ هزار واحد رسید.
شاخص کل هم وزن هم با افزایش بیش از ۲۸ واحدی به محدودهی یک میلیون و ۳۸۹ هزار واحد رسید.
در جریان معاملات امروز ۹۵ درصد بازار معادل حدود ۷۸۰ نماد در محدودهی مثبت و صف خرید معامله شدند.
همچنین بیش از چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ورود پول به سهام و حق تقدم و صندوقهای سهامی اتفاق افتاد.
بیشترین ورود پول به گروه صندوقهای سهامی و محصولات شیمیایی، اتفاق افتاد.
همچنین ارزش معاملات بورس به ۱۷ هزار میلیارد تومان رسید.