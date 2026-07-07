به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سرهنگ ارسلان سرمدی گفت: با وجود حجم بالای سفر‌ها، خوشبختانه تاکنون هیچ‌گونه حادثه ترافیکی برای زائران گزارش نشده است.

او با اشاره به قرار گرفتن استان همدان در مسیر ارتباطی استان‌های غربی به مرکز کشور تأکید کرد: از ابتدای هفته و همزمان با آغاز مراسم بدرقه رهبر شهید، شاهد افزایش قابل توجه تردد در جاده‌های استان، به‌ویژه در محور‌های منتهی به تهران بوده‌ایم.

رئیس پلیس راه استان همدان افزود: میانگین تردد روزانه در محور‌های استان به بیش از ۱۶۰ هزار وسیله نقلیه رسیده که نسبت به هفته گذشته حدود ۱۲ درصد افزایش داشته است.

سرمدی با بیان اینکه روز گذشته بیشترین حجم ترافیک در محور‌های مواصلاتی استان به ثبت رسید، گفت: محور‌های ورودی از سمت تهران و مسیر‌های منتهی به قم، به‌ویژه آزادراه همدان-ساوه، تا بامداد امروز با ترافیک سنگین مواجه بودند.

این مسئول با اشاره به اعزام گسترده ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای جابه‌جایی زائران تصریح کرد: بیش از یک‌هزار دستگاه وسیله نقلیه از سه استان همجوار برای انتقال زائران به کار گرفته شد و خوشبختانه از آغاز مراسم تاکنون هیچ تصادف یا حادثه ترافیکی برای زائران گزارش نشده است و همه مسافران در سلامت کامل به مقصد خود بازگشته‌اند.

سرمدی با اشاره به برگزاری مراسم امروز در قم، از پیش‌بینی افزایش ترافیک در مسیر‌های بازگشت خبر داد و گفت: انتظار می‌رود از ساعات بعدازظهر، محور‌های منتهی به همدان با افزایش حجم تردد مواجه شوند.

رئیس پلیس راه استان همدان از رانندگان خواست با صبر و حوصله رانندگی کنند، مقررات راهنمایی و رانندگی به‌ویژه سرعت مطمئنه را رعایت کرده و در صورت احساس خستگی، در موکب‌ها و استراحتگاه‌های بین‌راهی توقف و پس از استراحت کافی به مسیر خود ادامه دهند.

سرمدی همچنین با اشاره به برگزاری مراسم در کشور عراق و احتمال افزایش سفر‌ها به مرز‌های غربی، تصریح کرد: پلیس راه استان همدان از امروز تا پایان هفته به‌صورت ۱۰۰ درصدی در آماده‌باش قرار دارد و نیرو‌های پلیس به‌صورت شبانه‌روزی در محور‌های مواصلاتی حضور خواهند داشت تا امنیت و سلامت سفر‌های هموطنان تأمین شود.