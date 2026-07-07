رئیس کل دادگستری مازندران در پیامی، صدور حکم مقام معظم رهبری بر ابقای حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه را تبریک گفت و این اعتماد را نشانه‌ی تدبیر، تعهد و تخصص ایشان در پیشبرد اهداف عدالت‌گستر نظام دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران با صدور پیامی، صدور حکم مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) بر ابقای حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه را گرامی داشت و این اقدام را نشانه‌ی اعتماد رهبری به تدبیر، دانایی، فراست، تعهد و تخصص رئیس دستگاه قضا در پیشبرد اهداف عدالت‌گستر نظام جمهوری اسلامی دانست.

متن پیام دکتر عباس پوریانی بدین شرح است:

بسم‌الله الرّحمن الرّحیم

حضور مبارک حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای (دام عزه)

ریاست محترم قوه قضاییه

سلام علیکم و رحمت الله

با عرض احترام و ارادت؛ حسن اعتماد مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در انتصاب مجدد حضرتعالی به سمت ریاست قوه قضاییه که نشانگر تدبیر، دانایی، فراست، تعهد و تخصص جنابعالی در پیشبرد اهداف عدل گستر نظام مقدس جمهوری اسلامی است، موجب امید و رجا در مردم و خدمتگزاران در دستگاه قضایی شد.

قطعا با توجه به حضور حماسی و دشمن شکن ملت بزرگ ایران و لزوم استمرار این مسیر، حسب پیام گهربار مقام عظمای ولایت (مدظله‌العالی) و همچنین تاسی از آموزه‌های رهبر شهید انقلاب و رهنمود‌های ارزشمند آن امام شهید در مباحث گوناگون مرتبط با وظایف دستگاه قضا، ماموریت‌های سنگین و بی بدیل قوه قضاییه، به ریاست و فرماندهی حضرتعالی به عالی‌ترین شکل ممکن محقق شده و همچون همیشه، چراغ راه و ملجا و پناهگاهی امن برای مردم و دیواری مستحکم در برابر ظالمان خواهد بود.

اینجانب به نمایندگی از قضات شریف و کارکنان خدوم دادگستری مازندران و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه در استان، ضمن تبریک و گرامیداشت اعتماد معظم‌له به حضرتعالی، رجا واثق دارم همچون گذشته شاهد پیشرفت روزافزون دستگاه عدلیه در عمل به فرامین اسلام، سیاست‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و جلب رضایت الهی و اعتماد مردم باشیم.