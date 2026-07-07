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وداع تاریخی با رهبر شهید؛ تشییع از جمکران تا حرم حضرت معصومه (س) _ ۲

امروز ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵ خیل عظیم مردم عزادار با حضور در مسیر مسجد جمکران تا حرم حضرت معصومه (س)، پیکر مطهر رهبر شهید را با شکوهی کم‌نظیر تشییع و بدرقه کردند.
عکاس :علی حسن زاده
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ - ۱۳:۲۶
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
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برچسب ها: شهر قم ، مسجد جمکران
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