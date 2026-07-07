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با پایانیافتن مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در پایتخت، محدودیتهای ترافیکی پایانههای مسافربری «بیهقی» و «غرب» برطرف شد و خدمترسانی به مسافران در تمامی پایانههای پنجگانه تهران به حالت عادی بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سازمان مدیریت حملونقل و پایانههای مسافربری شهرداری تهران اعلام کرد ، با اتمام مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب در پایتخت، خدماترسانی در پایانههای مسافربری بیهقی و غرب از سر گرفته شده است.
بر اساس این گزارش، فعالیت این دو پایانه که بهدلیل برگزاری مراسم بهصورت موقت متوقف شده بود، اکنون به روال عادی بازگشته و شهروندان و مسافران گرامی میتوانند برای عزیمت به مقاصد خود به ۵ پایانه مسافربری شهر تهران مراجعه کنند.