با پایان‌یافتن مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در پایتخت، محدودیت‌های ترافیکی پایانه‌های مسافربری «بیهقی» و «غرب» برطرف شد و خدمت‌رسانی به مسافران در تمامی پایانه‌های پنج‌گانه تهران به حالت عادی بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سازمان مدیریت حمل‌ونقل و پایانه‌های مسافربری شهرداری تهران اعلام کرد ، با اتمام مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب در پایتخت، خدمات‌رسانی در پایانه‌های مسافربری بیهقی و غرب از سر گرفته شده است.

بر اساس این گزارش، فعالیت این دو پایانه که به‌دلیل برگزاری مراسم به‌صورت موقت متوقف شده بود، اکنون به روال عادی بازگشته و شهروندان و مسافران گرامی می‌توانند برای عزیمت به مقاصد خود به ۵ پایانه مسافربری شهر تهران مراجعه کنند.