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امدادگران هلالاحمر برای ارائه خدمات مناسب و پوشش امدادی مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب در محور سمنان - مشهد مستقر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان سمنان گفت: ۱۳۰ دستگاه خودروی امدادی به همراه ۴۰۰ نفر از امدادگران و نجاتگران جمعیت هلالاحمر در طول محور سمنان تا مشهد مقدس مستقر شدهاند و آمادگی کامل برای امدادرسانی در صورت وقوع هرگونه حادثه احتمالی را دارند.
حسین درخشان افزود: همچنین ۳۲ تیم عملیاتی و موکب امدادی در مسیرهای عبوری استان سمنان مستقر است تا ضمن ارائه خدمات امدادی، پاسخگوی نیازهای احتمالی زائران و شرکتکنندگان در این مراسم باشند.
رئیس جمعیت هلالاحمر استان سمنان تأکید کرد: همه نیروها، تجهیزات و امکانات امدادی این جمعیت با آمادگی کامل در مسیر مستقر هستند تا در کوتاهترین زمان ممکن خدمات لازم را به هموطنان ارائه کنند.