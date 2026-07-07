به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ هاشم خدادادی به عنوان مربی بدنساز در کنار محرم نویدکیا، طلایی پوشان اصفهانی را در فصل پیش رو همراهی می‌کند.

خدادادی در دوره قبلی حضور نویدکیا در سپاهان نیز مربی بدنساز بود، وی همچنین سابقه حضور در تیم‌های تراکتور، مس رفسنجان، نفت مسجد سلیمان و ابومسلم خراسان را در کارنامه دارد.

سال گذشته علیرضا ربانی به عنوان مربی بدنساز در کادر فنی تیم فوتبال سپاهان حضور داشت.

تیم فوتبال سپاهان در حالی تمرینات خود را آغاز کرده که هنوز تکلیف برخی از اعضای کادر فنی و اجرایی این تیم مشخص نشده است.