سال گذشته، استان کردستان رتبه دوم تولید گندم در کشور را به خود اختصاص داد و امسال هم پیش بینی‌ها نوید سالی پرمحصول را می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، کردستان قطب تولید گندم در کشور است و پیش بینی می‌شود امسال نیز کشاورزان کردستانی جایگاه برتر تولید این محصول در سراسر کشور را کسب کنند.

امسال ۶۸۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت گندم رفت.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کردستان درباره نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری می‌گوید: میانگین خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان می‌باشد

آرتن گفت: ۹۰ مرکز برای خرید تضمینی گندم کشاورزان در استان در نظر گرفته شده است.

به گفته وی پیش‌بینی خرید گندم برای امسال حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان است.

برداشت گندم از اول تیر ماه آغاز شده و تا پایان شهریور ماه ادامه دارد.