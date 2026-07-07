بخش دابودشت آمل با برپایی موکب شبانه‌روزی در محور جدید آمل ـ بابل، امکانات اسکان، پذیرایی و خدمات پزشکی را برای زائران مراسم تشییع رهبر شهید در مشهدالرضا (ع) فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، موکب خدمت‌رسانی دابودشت آمل با هدف پذیرایی و ارائه خدمات به زائران مشهدالرضا (ع) در مسیر حضور در آیین تشییع رهبر شهید، در محور جدید آمل ـ بابل برپا شد.

بخشدار دابودشت آمل با اشاره به آماده‌سازی امکانات مورد نیاز در این موکب گفت: تمامی ظرفیت‌ها برای خدمت‌رسانی مطلوب به زائرانی که برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید عازم مشهد مقدس هستند، فراهم شده است.

رضا اکبرپور افزود: این موکب با برخورداری از امکانات اسکان موقت، پذیرایی سرد و گرم، خدمات پزشکی و فضای مناسب استراحت، آماده استقبال از زائران است.

وی با بیان اینکه بخش عمده این خدمات با مشارکت خیران، هیئت‌های مذهبی و نیرو‌های داوطلب مردمی انجام می‌شود، اظهار کرد: این موکب‌ها تنها محل خدمت‌رسانی نیستند، بلکه پایگاه‌های فرهنگی و مذهبی نیز به شمار می‌روند و برنامه‌های فرهنگی برای زائران ارائه خواهد شد.

بخشدار دابودشت ادامه داد: این موکب از دوشنبه ۱۵ تیر تا پنجشنبه ۱۸ تیرماه به‌صورت شبانه‌روزی در کیلومتر یک بعد از میدان هزارسنگر، در ورودی روستای بوران و جنب دبیرستان رضوان برپا است.

اکبرپور تصریح کرد: این برنامه با همکاری فرمانداری آمل، بخشداری دابودشت، بخشداری دشت‌سر و مشارکت خیران و هیئت‌های مذهبی دو بخش اجرا می‌شود.

وی در پایان گفت: امیدواریم با این خدمت‌رسانی بتوانیم گوشه‌ای از حق بزرگی را که رهبر شهید با سال‌ها مجاهدت، ایثار و خدمت خالصانه بر گردن ملت ایران و جهان اسلام دارد، ادا کنیم و در مسیر ادامه راه ایشان گام برداریم.