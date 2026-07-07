به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، دبیر شورای اداری استان و معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گلستان گفت: با توجه به برگزاری آئین معنوی تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (ره) و "آخرین وداع در جوار حرم مطهر رضوی " در مشهد مقدس در روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه و در راستای تسهیل شرایط حضور اقشار مختلف ملت شریف، بویژه کارکنان محترم دستگاه‌های اجرائی، سازمان‌های عمومی، موسسات و شرکت‌های دولتی در این مراسم باشکوه و مشارکت در نمایش پایداری، همدلی و انسجام ملی، با موافقت استاندار محترم و رئیس شورای اداری استان، فعالیت دستگاه‌های اجرائی و ادارات (باستثناء دستگاه‌های خدمات رسان و واحد‌های عملیاتی ارائه کننده خدمات ضروری) روز چهار شنبه مورخ ۱۷/۴/۱۴۰۵ تعطیل اعلام می‌شود.

مجتبی جمالی افزود: ضمنا ضروری است مدیران محترم ترتیبی اتخاذ کنند که با استفاده از شرایط تعطیلی اداری، از ظرفیت سایر همکاران محترم برای همکاری و پشتیبانی ستاد هماهنگی خدمات سفر و میزبانی مناسب از زائران عزیز عازم مشهد مقدس نیز، بنحو مقتضی بهره برداری کنند.

تبصره 1) واحدهای عملياتي ارائه دهنده خدمات ضروري در حوزه هايي نظير درمان، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل عمومی، خدمات شهری، آتش نشاني، امنيتی، انتظامي و موارد مشابه از شمول اين بند مستثني بوده و طبق اقتضا و شرایط کاری مربوطه فعالیت می کنند.

تبصره 2 ) فعالیت بانک ها در قالب شعب كشيك، با نظارت شورای هماهنگی بانک ها برقرار است.